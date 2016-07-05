Лондон, 5 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Экс-глава ВМФ Великобритании Алан Вест заявил 5 июля, что бывший премьер-министр страны Тони Блэр готовился к войне в Ираке, невзирая на резолюцию ООН, сообщает The Independent.

iwm.org.uk Английские солдаты во время вторжения в Ирак. 2003

Заявления адмирала ВМФ Соединенного Королевства связаны с идущим в стране так называемым «Иракским расследованием», которое было инициировано бывшим премьер-министром страны Гордоном Брауном в 2009 году. Тогда предполагалось, что расследование поможет извлечь уроки из конфликта.

«Я думаю, что решение о том, что мы вторгнемся в Ирак, что это точно произойдет, уже было принято, они только искали повода, чтобы пойти на это», — отмечает он в интервью изданию британского парламента The House, добавляя, что Блэр, конечно же, будет отрицать это.

«Но я ведь не стал бы говорить флотам, королевским ВМС Великобритании и морской пехоте подготовиться к войне на севере Персидского залива к концу года. Я бы не направил противоминные силы на Ближний Восток, где бы они участвовали в операциях», — добавляет он, отмечая, что сам такое он придумать не мог.

Сам же Блэр, напоминает издание, подчеркивал, что никаких планов по вторжению в Ирак не будет, пока не получено одобрение со стороны ООН.

Материалы «иракского расследования», в которых освещаются события и политика за период с 2001 по 2009 год, будут опубликованы 6 июля.

Напомним, войска Великобритании вторглись в Ирак в 2003 году в рамках международной коалиции во главе с США. Несмотря на неоднократные заявления инициаторов агрессии о том, что вторжение будет осуществляться только в рамках резолюции Совбеза ООН, которая будет явным образом давать санкцию на применение силы, такой резолюции не последовало, и США и союзники по коалиции вторглись в Ирак без санкции на это со стороны международной организации.