Вашингтон, 5 июля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Ученые доказали зависимость физиологии человека от его психики, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Activedia Мозг

В исследовании участвовали группы добровольцев-диабетиков. 46 человек в возрасте около 50 лет разделили на три группы и разместили в разных помещениях, лишив всех устройств, показывающих время. Перед началом эксперимента все участники сдали кровь на анализ сахара.

Часы в помещениях показывали ход времени по-разному. В одном они были замедлены вдвое, в другом шли вдвое быстрее, и лишь в контрольном помещении часы показывали верное время.

В ходе эксперимента участников попросили играть в видеоигры для нарушения их внутреннего чувства времени.

Эксперимент длился 90 минут, часы во второй и третьей комнатах показали 45 и 180 минут соответственно.

По истечении этого времени у участников снова взяли кровь на анализ, и неожиданно выяснилось, что уровень глюкозы в крови человека зависит от «воображаемого» времени. У людей из комнаты, где часы показали истечение 180 минут, уровень глюкозы был выше, чем у испытуемых из комнаты с «медленными» часами, показывающими лишь 45-минутный период.

Авторы исследования утверждают, что им удалось доказать прямую связь физиологии и психологии человека. Возможность людей контролировать физиологические процессы в своем организме может облегчить различные заболевания и, возможно, даже не допустить их развитие. Но осознанно контролировать свой организм в такой степени люди не умеют.