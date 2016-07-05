Ростов-на-Дону, 5 июля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Недобросовестное отношение к работе привели к кадровым перестановкам в администрации Ростова-на-Дону. Так, от занимаемых должностей отстранены директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Арам Егиазарян и глава городского управления ГО и ЧС Артур Хостов. Об этом сообщили ИА REGNUM в отделе по информационной политике 5 июля.

Алексей Саврасов. После грозы

Теперь директором департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения с приставкой и.о. назначен заместитель руководителя ведомства Алексей Войтенко.

Напомним, что Арам Егиазарян занимал соответствующую должность не один год. Еще в 2012 году он был назначен исполняющим обязанности главы департамента автодорог, а затем утвержден на должность руководителя ведомства.

Артур Хостов был назначен начальником городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в то время, когда мэром донской столицы был Михаил Чернышев, — в 2013 году. Долгие годы до этого он проработал в ведомствах Кабардино-Балкарской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении чиновников администрации Ростова-на-Дону заведено уголовное дело. Стихия, обрушившаяся на город 30 июня, подвела должностных лиц под статью 293 УК РФ «Халатность». Их имена в следственном комитете не называют. В результате непогоды в частные дома, офисы, кафе, магазины, подземные переходы пришла большая вода, оказался затоплен вокзал. В результате разгула стихии пострадали горожане, один ребёнок погиб.

Следователи считают, что человеческих жертв можно было бы избежать, если бы чиновники администрации и подчиненные структуры исполняли свои обязанности добросовестно, а к службе относились бережно.

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