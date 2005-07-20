Ярославль, 5 июля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В Ярославской области в январе-мае 2016 года родилось почти на 200 малышей больше, чем за пять месяцев прошлого года. Всего количество новорожденных составило 6179 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

При этом статистика зафиксировала снижение числа умерших — с 8,5 тысяч в прошлом году до 8,4 в текущем.

По оценке Ярославльстата, численность постоянного населения области с начала 2016 года уменьшилась на 675 человек и на 1 июня составила 1271,2 тысячи человек. При этом естественная убыль населения в январе-мае текущего года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 359 человек.

Численные потери населения на 70,1% компенсировал миграционный прирост, причем наибольший приток мигрантов шел из Украины — 717 человек, что в 1,5 раза больше, чем в соответствующий период 2015 года. Также активно едут в Ярославскую область граждане Армении, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана.