Элиста, 5 июля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В администрации Калмыкии произошли каровые изменения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы степной республики 5 июля, назначен руководитель администрации главы республики. Им стал Артур Дорджиев. Соответствующий указ подписал руководитель региона Алексей Орлов.

glava.region08.ru Артур Дорджиев

Нового главу администрации накануне коллективу в ходе рабочего совещания в зале заседаний администрации главы Калмыкии представил Государственный советник Василий Бюрчиев.

Кроме того, стало известно еще о двух назначениях. Так, работать в должности заместителя руководителя администрации главы степной республики будет Бова Городовикова, ранее занимавшая должность исполняющего обязанности руководителя администрации главы Калмыкии. Еще одним заместителем руководителя администрации главы республики — пресс-секретарем главы стал Буянча Галзанов. Он был переведен на эту должность с должности пресс-секретаря главы РК.

Напомним, в первый день июня в Калмыкии от своих должностей были освобождены сразу пять крупных чиновников. Так, согласно указу главы республики были уволены руководитель администрации главы Республики Калмыкия Игорь Шалхаков, его заместители Санал Басангов и Бова Городовикова. Также Орлов подписал указ об освобождении Василия Бюрчиева от должности государственного советника Республики Калмыкия. От должности представителя главы Республики Калмыкия в Народном Хурале (парламенте) Республики Калмыкия освобожден Виталий Дагинов.