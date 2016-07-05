Кемерово, 5 июля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Выпускные экзамены в Кемеровской области прошли в штатном режиме, без существенных нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации со ссылкой на начальника департамента образования и науки Артура Чепкасова. Всего в этом году ЕГЭ сдавали 11 тыс. 327 человек, из них 10 тыс. 298 — выпускники текущего года, 570 — обучающиеся учреждений среднего профобразования, 437 — выпускники прошлых лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По сравнению с 2015 годом увеличилось число написавших работу по основным предметам на высокие баллы — от 80 до 100: русский язык — 2 тыс. 929 участников (в 2015 году — 2 тыс. 533), математику базового уровня — 9 тыс. 958 человек (в 2015 году — 4 тыс. 999).

Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание — 49%, физика — 23%, история — 17%, биология — 15%.

92 участника ЕГЭ набрали сто баллов, из них 67 — по русскому языку, шестеро — по литературе, пятеро — по химии, четверо — по обществознанию, истории, двое — по профильной математике, биологии, один — по географии, французскому языку.

100 баллов сразу по трем предметам — русский язык, история, обществознание — получила выпускница городского классического лицея Кемерова Елизавета Шабанова. Максимально возможного результата по двум предметам достигли Анастасия Ярыгина из Калтана, Злата Столбунова из гимназии №32 Новокузнецка, Лев Винокуров из лицея №20 Междуреченска.

В 2016 году зафиксировано незначительное количество нарушений. 12 участников были удалены с экзамена, в том числе восемь человек за наличие сотовых телефонов, четверо за использование справочных материалов и письменных заметок.