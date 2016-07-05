Берлин, 5 июля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Германии бизнес, страдающий от введения санкций против России, находит способы вести бизнес с российскими компаниями, пишет газета Die Welt.

rabstol.net Сыры

К примеру, вместо того чтобы экспортировать товары в Россию, они покупают там предприятия. При этом бизнесмены готовы сменить гражданство. Данные компании Ernst & Young подтверждают, что немецкий бизнес активно вкладывается в Россию: в 2015 году в российскую экономику немцы вложили больше всех.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), если в 2013 году прямые инвестиции в России составили 69 млрд, то в 2014 году — 21 млрд. В 2015 году только из Германии было вложено 1,78 миллиарда евро, что сравнимо с показателями 2010 года.

Председатель правления Российско-германской торговой палаты в Москве Михаэль Хармс заявил изданию, что немецкие предприниматели верят в позитивное развитие российской экономики и надеются на то, что политический кризис вскоре будет решен.

В качестве примера Die Welt приводит производителя сельскохозяйственной техники Claas. Представители компании заключили с Россией на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который прошел в июне 2016 года, специальное инвестиционное соглашение, благодаря которому продукция Claas имеет право на госсубсидии и получает ценовое преимущество перед конкурентами. Этого удалось достичь благодаря увеличению инвестиций в производство в России.

Примеру Claas следуют многие другие немецкие фирмы, которые собираются заключать аналогичные инвестиционные контракты. В частности, с помощью такого соглашения хочет вернуть на российский рынок свой сыр компания Deutsche Milchkontor.