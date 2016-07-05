Иркутск, 5 июля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Визит посла Индии в России Панкаджа Сарана в Иркутск прошел в рамках его дальневосточного турне. Накануне, 4 июля, он посетил Иркутский авиазавод корпорации «Иркут», с которой его государство связывают давние партнерские отношения, торгово-промышленную палату Приангарья и завод компании «Фармсинтез».

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«Индийские фармацевтические компании заинтересованы в сотрудничестве с Россией. И мне было важно посетить завод компании «Фармсинтез», чтобы понять, как здесь все устроено, и в будущем стимулировать индийские компании к созданию производственных мощностей в России и организации здесь совместных предприятий», — подчеркнул посол.

Кроме того, 4 июля Панкадж Саран встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. На пресс-конференции, которая проходила до встречи, посол рассказал, что планирует обсудить с губернатором вопросы сотрудничества с регионом во всех взаимовыгодных сферах от культурных связей до экономического взаимодействия.

Также Панкадж Саран встретился с ректорами иркутских вузов, где обсудил дальнейшее взаимодействие по обучению индийских студентов. Он высоко оценил качество высшего образования в регионе и подчеркнул, что в Иркутском медуниверситете учится большое количество студентов из Индии, сообщает ИА REGNUM.