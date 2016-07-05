Екатеринбург, 5 июля, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Звезда команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, скорее всего, не будет баллотироваться в Законодательное собрание Свердловской области. Её фамилии нет в предварительном списке «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Riding the Bulle Юлия Михалкова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юлия Михалкова вошла в тройку лидеров праймериз в Госдуму. Но позднее выяснилось, что в списках кандидатов «Единой России» в нижнюю палату российского парламента её не будет. Тогда наблюдатели не исключали, что она попробует свои силы в борьбе за мандат депутата областного Заксобрания. Теперь же, как сообщает издание «Ведомости-Урал», её фамилии нет в предварительных списках «Единой России».

В региональном отделении партии корреспонденту ИА REGNUM не смогли прокомментировать ситуацию, отметив лишь то, что окончательные списки будут известны лишь 9 июля, после утверждения их на конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Заксобрания региона состоятся 18 сентября.