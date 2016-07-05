Ярославль, 5 июля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Ярославские приставы арестовали у местного фермера-пенсионера 12 коров. Подробности корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Управлении ФССП по Ярославской области

фото УФССП по Ярославской области

Фермер из Ярославского района накопил немало долгов, в том числе 288 тыс рублей он должен предпринимателю.

«Денег у него нет, взыскатель готов взять коровами, а не ждать их реализации. Скотину должник держал в колхозе в селе Ширинье, он отдал их туда на хранение, наверное, у него нет средств на их содержание. Туда и приехали наши приставы и арестовали 5 коров. У этого пенсионера, занимавшегося животноводством, есть и другие долги, в частности перед ТГК», — рассказала представитель Управления ФССП по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Сам должник в передаче своих буренок не участвовал, скотину приставы увезли на фургоне. Всего у фермера было 12 молочных коров.

По словам приставов, взыскатель из пяти арестованных в счет долга коров забрал только одну, остальные, вероятно, пойдут на продажу.