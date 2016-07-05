Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Фильмы, которые еще не вышли в российский прокат, и, возможно, никогда не выйдут, в Санкт-Петербурге теперь показывают секретно. Картины демонстрируются на большом экране в летнем кинозале пространства «Бездельники». О том, что именно зрители будут смотреть, сообщатся за несколько минут до начала сеанса.

a.kostr-mnevent Летний театр

«Проект Secret Cinema в Петербурге организован нами впервые, но при этом это не часть международного проекта, а часть нашего проекта «Летний театр», то есть это pop-up проект тоже, он дальше не будет существовать — только июль, четыре показа, чтобы разбавить театральную программу и показать то кино, которое по тем или иным причинам не дошло до российского зрителя», — рассказывает продюсер «Летнего театра» и Secret Cinema Виталий Ерошеня в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Проект Secret Cinema стал частью «Летнего Театра» — большого театрального марафона, где каждый день июля — новый спектакль лучших театров: DOC, «Практика», Театра на Таганке, ЦИМ и других. Сезон был открыт премьерой спектакля «Новые комментарии к современному танцу» продюсерского центра «Контарт».

По словам Ерошени, главная идея Secret Cinema — показать жителям Петербурга кино, которое ещё не скоро выйдет в прокат или по каким-то причинам вообще не добралось до российского зрителя.

В программе заявлено четыре фильма: два из них — предпремьерные показы картин, которые выйдут в широкий прокат, еще два — редкое документальное кино, которое демонстрировалось на крупных мировых фестивалях.

Первый показ состоялся вчера, 4 июля, зрителям был представлен американский документальный фильм «Навести и нажать» Маршалла Керри 2014.

Цитата из к/ф «Навести и нажать». реж Маршалл Керри. 2014. США С оружием в руках

В 2006 году Мэттью Вандайк, робкий 27-летний молодой человек с обсессивно-компульсивным расстройством, решил совершенствовать себя. Он купил мотоцикл и видеокамеру и за 3 года проехал 56 000 км по Северной Африке и Ближнему Востоку. Во время путешествия он умудрился завязать дружбу с ливийским хиппи, и когда в Ливии вспыхнула гражданская война, Мэттью тоже решил воевать против Каддафи. Что же заставляет молодых людей убивать на чужой войне и непрерывно снимать сэлфи? И что ждет таких героев после войны?..

«Документальный фильм «Навести и нажать» зрители приняли очень хорошо, всем понравилось, никто не ушел, все досмотрели до конца», — комментирует Виталий Ерошеня.

В течение июля секретное кино зрители смогут увидеть ещё три раза — 7, 19 и 25 июля.

Билеты на показы Secret Cinema приобретают по системе «донейшн»: каждый платит ровно столько, сколько сочтет нужным.