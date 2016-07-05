Москва, 5 июля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Никаких резких движений перед выборами со стороны ЦБ не наблюдалось — такой вывод можно сделать, проанализировав историю заседаний Банка России. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 июля ведущий специалист ИК АЛОР БРОКЕР Антон Ермаков, комментируя прогноз Bloomberg о том, что ключевая ставка ЦБ РФ останется неизменной до выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Максимально, на что сподобится ЦБ на предстоящем заседании — это снижение ключевой ставки на 0,5%. В последнее время мы наблюдаем стабилизацию российского рынка, однако это не будет служить поводом для резкого изменения ставки», — сказал он.

На прошедшем 10 июня заседании ЦБ виделись определенные риски, связанные с заседанием ФРС и предстоящим Brexit, напомнил Ермаков. «На последней неделе июня результаты референдума никак не повлияли на курс рубля, однако стоит дождаться окончательного решения Великобритании о выходе из Евросоюза. Во втором квартале можно наблюдать снижение волатильности рубля. Возможно, это связано со стабилизацией рынка нефти и заявлениями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о приостановке покупки валюты Центробанком», — предположил он.

«Если заглянуть в историю заседаний ЦБ, то никаких резких движений перед выборами не наблюдалось. Предстоящее заседание не будет исключением. Конечно, банки смогут с облегчением вздохнуть при снижении ставки, но снижение инфляции на данный момент является приоритетным направлением перед выборами», — заключил Ермаков.

Банк России не будет снижать ключевую ставку до выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года, утверждают опрошенные Bloomberg аналитики. ЦБ РФ впервые с августа 2015 года снизил ключевую ставку с 11% до 10,5% на заседании 10 июня. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала в июне 2016 года, что говорить «о начале цикла снижения ставок» пока рано. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, где будет рассмотрен вопрос о величине ключевой ставки, состоится 29 июля.