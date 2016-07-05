Черкесск, 5 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии продолжает оставаться нерешенным вопрос организации деятельности такси. Несмотря на то, что эта проблема уже не раз поднималась активистами Общероссийского народного фронта, порядка в сфере оказания услуг по перевозке граждан больше не стало.

SergioCanon Игрушечная машинка такси

«Фактически лицо, добровольно не обратившееся за получением разрешения на перевозку пассажиров легковым транспортом (такси), может спокойно и бесконтрольно вести незаконную предпринимательскую деятельность, потому что у ряда контролирующих органов нет времени и персонала этим серьезно заниматься. В результате любой гражданин, имеющий проблемы с алкоголем, наркотиками, иными психотропными веществами, на любой машине, в любом техническом состоянии может подвезти пассажира, и за возможные последствия толком никто не отвечает», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Абитов.

В настоящее время в стадии разбирательства находятся несколько дел в отношении нелегальных таксистов, которые возбудили по обращениям республиканского Союза профессиональных перевозчиков и активистов ОНФ региональное управление Федеральной антимонопольной службы и прокуратура города Черкесска.

Вопросам безопасности пассажирских перевозок и легализации деятельности такси было посвящено заседание рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог». Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе регионального отделения ОНФ, «фронтовики» высказались за необходимость ужесточения административной ответственности за нелегальную деятельность в сфере такси, наведения порядка в вопросах стоянок для перевозчиков, которые перекрывают подъезды к остановкам общественного транспорта.

Кроме того, активисты вышли с инициативой о проведении акции «Законное такси» в июле текущего года. В рамках акции будут организованы совместные рейды, в которых примут участие сотрудники МВД, ГИБДД, управления ФНС, Министерства промышленности и торговли Карачаево-Черкесии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года активисты регионального отделения ОНФ уже обсуждали вопрос качества и безопасности пассажирских перевозок легковым автотранспортом. На встречу с «фронтовиками» были приглашены представители транспортных фирм, управления ГИБДД, прокуратуры Черкесска, Министерства промышленности республики, а также депутаты городского совета Черкесска.

Участники встречи приняли решение об организации комиссии межведомственного взаимодействия по оперативному контролю в сфере пассажирских перевозок легковым автотранспортом с включением в ее состав представителей заинтересованных органов государственной власти и общественности. Однако спустя полгода проблема нелегальных перевозок так и не решена.