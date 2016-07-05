Оренбург, 5 июля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Несмотря на то, что на сегодняшний день можно говорить только о предварительных результатах прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 11 классов (не получены результаты сдачи экзаменов в резервные дни, идут апелляции), но уже можно сказать, что средние показатели по общеобразовательным предметам ЕГЭ в Оренбургской области выше результатов 2015 года. Об этом на брифинге сообщил министр образования региона Вячеслав Лабузов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В экзаменационных испытаниях принимали участие около 8 тысяч выпускников 11-х классов. Высокие результаты (от 80 баллов) получили 16% участников (в 2015 году — 13%). Лидируют показатели по английскому и русскому языкам. Достижением является рост доли высокобалльных результатов по таким предметам, как математика и история.

В копилке региона — 101 стобалльный результат: 68 — по русскому языку, 13 — по истории (в 2015 году в области было лишь два высших результата), 7 — по химии, 4 — по литературе и обществознанию, 2 — по биологии. Впервые за последние четыре года в Оренбуржье есть стобалльники по математике профильного уровня и впервые за все годы проведения ЕГЭ стобалльник по английскому языку.

Трое выпускников получили стобалльные результаты сразу по двум предметам: по русскому языку и истории — две выпускницы школ Оренбурга, по русскому языку и обществознанию — выпускница гимназии города Орска.

Как отметил Вячеслав Лабузов, высокие результаты ЕГЭ являются показателем системной и продуктивной работы учителей, осуществляющих подготовку учащихся выпускных классов.

По данным Минбора Оренбургской области, все пункты проведения экзаменов (61) были оснащены видеонаблюдением. Контроль за соблюдением порядка проведения единого государственного экзамена осуществляли два федеральных эксперта, 38 федеральных общественных наблюдателей из числа студентов региональных вузов и около 500 региональных общественных наблюдателей.

В период проведения ЕГЭ было выявлено два случая нарушения порядка проведения экзамена в Новотроицке и Шарлыкском районе. У одной девушки обнаружили шпаргалки, у юноши — средство связи. Оба выпускника были удалены с экзамена без права его пересдачи в 2016 году.