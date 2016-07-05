Набережные Челны, Татарстан, 5 июля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Житель Набережных Челнов приговорен к 7 годам лишения свободы за развращение двух 13-летних девочек, следствие установило причастность мужчины к 18 преступным эпизодам, сообщает следственное управление СК РФ по Татарии.

sovetclub.ru Вынесен приговор

Как было установлено следствием и судом, в марте 2014 года инвалид-колясочник Дмитрий Афанасьев узнал от своей знакомой 2001 года рождения о ее интимной близости с одноклассником. Афанасьев потребовал от девочки, чтобы она согласилась на интимные отношения и с ним, угрожая рассказать о ее связи ее родным.

Девочка, испугавшись, что мужчина выполнит угрозу, пришла к нему вместе с подругой-ровесницей, которая также знала Афанасьева. Мужчина вступил в сексуальные отношения с обеими девочками по очереди. Кроме того, он сфотографировал их обнаженными и стал угрожать распространением снимков, требуя, чтобы девочки приходили к нему, когда он их позовет. Всего в ходе следствия установлено 18 эпизодов преступной деятельности.

Суд Набережных Челнов признал 34-летнего Афанасьева виновным в понуждении несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, развратных действиях и в половом сношении с малолетними. Свою вину мужчина не признал. Согласно приговору суда, он проведет 7 лет в колонии строгого режима.