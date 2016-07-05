Москва, 5 июля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Цены на нефть европейского сорта Brent ведут себя не очень уверенно. По мнению аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, это произошло после того, как глава авторитетной нефтетрейдинговой компании Vitol Иан Тэйлор отметил, что не видит никаких фундаментальных предпосылок для укрепления котировок существенно выше 50 долларов за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены на нефть коснулись сопротивления в области 52 доллара за баррель на прошлой неделе, но не смогли двинуться далее вверх. Объемы торгов выше 51 доллара за баррель стали быстро снижаться. 7 июля будут опубликованы данные по коммерческим запасам из США. Если они двинут котировки ниже 45 долларов за баррель, то это уже повод открывать длинные позиции, так как падение туда означает попытку двинуться в сторону 30−40 долларов, а это уже общепризнанный эмоциональный перегиб», — высказал свое мнение Полховский.

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«По прогнозам нефтетрейдинговой компании Vitol, ожидается некоторое замедление темпов роста спроса на нефть во второй половине 2016 года, что будет сдерживать возможности дальнейшего роста цен. К концу 2017 года Vitol прогнозирует повышение до 60 долларов за баррель», — сообщает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 июля, мировые цены на нефть снижаются. По данным Libertex, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне в 12:50 по мск снижались на 1,9% и находились на уровне $49,05 за баррель. Одновременно американский эталон WTI также терял 1,9% до $47,70.