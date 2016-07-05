Курск, 5 июля, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В Курской области на подготовку к новому отопительному сезону будет потрачено около двух миллиардов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, об этом речь шла на заседании областного штаба ЖКХ, которое провел заместитель губернатора Александр Демин 4 июля.

baikalfinans.com Затраты на отопление

На выделенные деньги проводится реконструкция теплотрасс, модернизация котельных, некоторые жилые дома переводятся на поквартирное отопление. Что касается расчета за топливно-энергетические ресурсы, то сейчас долг перед ресурсоснабжающими организациями не превышает одного расчетного периода. Александр Демин ставит перед руководством ЖКХ региона задачу активнее вести работу в этом направлении и завершить ее до начала отопительного сезона.

В ближайшее время будут инициированы иски в суды об аресте имущества должников. По мнению Демина, не платят за ресурсы в основном те, кто не испытывает недостатка средств, а не обычные куряне.

Также на заседании обсудили судьбу бездомных животных проблемами которых должны заниматься муниципалитеты. Из областного бюджета в виде субвенций на эти цели в 2016 году выделено около шести миллионов рублей. По словам первой заместительницы председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светланы Яковченко, некоторых животных осматривают, делают прививки и стерилизуют, а затем выпускают в ту среду обитания, если оно не проявляет агрессии. В противном случае зверей усыпляют.