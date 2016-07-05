Москва, 5 июля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Официальная Москва осудила волну терактов, прокатившихся 3−4 июля по Саудовской Аравии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 5 июля.

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«Решительно осуждаем эту преступную провокацию радикалов, выражаем соболезнования родственникам погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте комментария, «особо циничным в этой связи выглядит тот факт, что указанные террористические вылазки были осуществлены накануне завершения месяца мусульманского поста Рамадан и начала одного из самых почитаемых в исламском мире праздников — Ид аль-Фитр».

В Москве «вновь подтверждают свою принципиальную позицию в пользу бескомпромиссной, не допускающей двойных стандартов борьбы с глобальным террористическим злом, наращивания с этой целью широкого международного взаимодействия»: «Готовы и далее этому всемерно содействовать, укрепляя координацию последовательных антитеррористических усилий с Саудовской Аравией, другими странами в регионе и за его пределами».

Напомним, 3−4 июля по Саудовской Аравии прокатилась волна террористических актов. Смертники подорвали себя вблизи здания генерального консульства США в Джидде, одной из шиитских мечетей в городе Эль-Катиф на востоке королевства, а также около мечети пророка Мухаммеда в Медине. По предварительной информации, в результате этих атак погибло четыре и ранено пять сотрудников саудовских органов безопасности. Никто пока не взял на себя ответственность за эти взрывы, однако, предположительно, их организатором является запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство».