Вологда, 5 июля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Четыре человека, задержанные по подозрению в причастности к террористической деятельности, арестованы в Вологодской области, сообщили в пресс-службе УФСБ по Вологодской области.

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«Накануне в отношении всех четырёх задержанных судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что мужчины — три выходца из Дагестана и один — гражданин России — были задержаны в Бабаевском районе (Вологодская область) 1 июля. Основной род занятий задержанных — лесозаготовка. В отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел.

В момент задержания мужчины находились в молельной комнате. Все задержанные оказались салафитами (последователи одного из видов радикального ислама). У них изъяли при обыске самодельные взрывные устройства, более килограмма пластида, пояс смертника, пистолет-пулемёт и патроны.