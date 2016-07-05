Калуга, 5 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Совокупный платеж для большинства жителей Калужской области тарифы на коммунальные ресурсы с июля этого года не превысят в среднем 3,9%, сообщает 5 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию отраслевого министерства.

kprf-kchr.ru Коммунальные расходы выросли с июля

Между тем в 53 муниципальных образованиях области ожидается рост коммунальных платежей выше установленного правительством России уровня роста 5,9%. Из них: по тарифным решениям — 13 муниципальных образований.

Также при введении новых нормативов потребления по отоплению для малоэтажных домов постройки до 1999 года (выполнение требования федерального законодательства) — 40 муниципальных образований, где местами произойдёт рост до 20%.

В целом рост коммунальных платежей по области составил:

— на электрическую энергию:

для городского населения 4,23 руб./кВт⋅ч (рост 7,4%)

для сельского населения 2,96 руб./кВт⋅ч;

— на природный газ для населения — 5,92 руб./куб. м. (рост 2,9%)

Средний уровень других тарифов по области составил:

— на тепловую энергию — 1829,69 руб./Гкал; (рост 2,6%)

— на холодную воду — 22,83 руб./куб. м; (рост 4,9%)

— на водоотведение и очистку сточных вод — 17,71 руб./куб. м (рост 4,9%).

По мнению чиновников областного профильного ведомства, на рост тарифов в регионе оказывают влияние федеральные факторы — — рост цен на газ 2,9%, индекса потребительских цен (ИПЦ) 6,4%, цен на электрическую энергию 7,8%.

Следует, отметить, что для Калужской области характерен значительный износ коммунальной инфраструктуры (50−60%), вот почему при формировании тарифов для регулируемых организаций учитываются и региональные факторы, обуславливающие включение дополнительных средств, влияющих на рост тарифов по тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению.

Для эффективного осуществления минимизации расходов граждан на отопление в малоэтажных домах при переходе на индивидуальное отопление в 2016 году правительством Калужской области реализуется программа по оказанию компенсационных мер гражданам, проживающим в малоэтажных домах. При этом всем федеральным и региональным льготникам сохранены меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в виде ежемесячных денежных выплат. В полном объеме предоставляются предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде субсидий.

Кстати, по информации профильного ведомства, в первом полугодии 2016 года размер коммунальных платежей жителей Калужской области оставался на уровне декабря 2015 года.

Прокомментировать ситуацию с повышением тарифов на коммунальные услуги корреспондент ИА REGNUM попросил известного в Калужском регионе эксперта по тарифам Владимира Житова.

«Для меня эти коэффициенты роста тарифов на коммунальные услуги — такая же абстракция, как, наверное, и для каждого жителя Калужской области», — заявил Житов.

«По личному мнению, тарифная политика в России отсутствует, а в Калужской области тем более. Есть так называемый «примитивный инструмент — затраты плюс, инвестиции плюс, с помощью которого у населения изымаются деньги в пользу поставщиков первичных энергоресурсов, за интересами которых стоят власти. Вот почему, пока не сменится парадигма всей монопольной политической и экономической системы на конкурентную, ни о какой тарифной реформе говорить невозможно. Как невозможно об этом говорить и в отрыве от налоговой и судебной реформы. На текущий момент платёжный баланс России настолько искорёжен волюнтаристскими тарифными решениями, что фактически все участники этого процесса являются неплатёжеспособными и находятся в экономическом ступоре. И больше всего от этого страдают уже поставщики. Чтобы развязать этот гордиев узел, необходимо всеобщее «обнуление» нагромождения тарифных ошибок и диспропорций, а также ревизия дебиторской и кредиторской задолженности. Лишь после этого первый вариант (при сохранение государственного тарифного регулирования): установление экономически обоснованных «эталонных» тарифов для каждого энергоресурса во взаимосвязи первичных и вторичных энергоресурсов с учётом региональных коэффициентов, которые будут едиными и обязательными для всех поставщиков (газа, электроэнергии, теплоэнергии, воды) в регионе. Второй вариант: отмена государственного регулирования, 25-й статьи Налогового кодекса и «Закона об естественных монополиях» и переход на антимонопольное регулирование с изъятием в бюджет у поставщиков сверхприбылей, определяемых по налоговому учёту», — сказал Житов.

«Когда принимаются тарифные решения без профессиональной оценки их последствий на платёжный баланс региона и энергоэффективность, это говорит о том, что в регионе в целом нет макроэкономической политики. Прошло 7 лет с принятия «Федерального Закона — 261 «Об энергоэффективности и энергосбережении», а мы до сих пор не услышали отчёта областной власти, как изменились параметры по энергоэффективности в регионе за этот период. Вместо всех объектов инвестиционной деятельности необходимо было построить по одной муниципальной ТЭЦ для Калуги и Обнинска с выработкой тепловой и электрической энергии, полностью обеспечивающих эти города. Мультипликативный эффект от низкого уровня тарифов на тепловую и электрическую энергию, вырабатываемую в комбинированном цикле на газе для промышленных и бытовых потребителей, перекрыл бы весь макроэкономический эффект, полученный от построенных чужестранных «заводов-призраков». Тарифы были бы ниже не менее чем в два раза от текущих, исходя из термодинамических параметров. Ежегодный эффект, исходя из оценочного баланса тепловой и электрической энергии этих городов, составлял бы не менее 15 млрд руб./год, мультипликативный — не менее 25 млрд руб./год», — считает эксперт из Калуги.