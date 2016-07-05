Тбилиси, 5 июля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Ежегодная 25-я сессия ПА ОБСЕ на последнем пленарном заседании 5 июля 122 голосами против 6 утвердила «Тбилисскую декларацию».

parliament.ge На сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси

Сборник документов под названием «25 лет парламентского сотрудничества: укрепляя доверие через диалог» состоит из 19 резолюций, в том числе из подготовленной грузинской делегацией резолюции «Конфликт в Грузии».

Ассамблея призывает страны-участницы и партнеров к проявлению более решительной политической воли при решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев, более строгому и оперативному выполнению подписанных соглашений, подтверждает право беженцев из Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины на безопасное и достойное возвращение в свои дома. ПА ОБСЕ также настоятельно призывает Российскую Федерацию к выполнению соглашения о прекращении огня и предоставлению свободного доступа гуманитарной помощи в Абхазию и Южную Осетию.

В документе подчеркивается необходимость участия ОБСЕ в процессе мирного урегулирования конфликта в Грузии, а государствам-участникам предлагается активизировать международный диалог о механизмах международной безопасности в Абхазии и Южной Осетии.

Документ поддержали все участники сессии ПА ОБСЕ, кроме российской делегации, что для грузинской стороны удивительным не было. Как заявил председатель парламента Грузии Давид Усупашвили, добиться поддержки было нелегко, и грузинская делегация вместе с министерством иностранных дел и посольствами проделала для этого большую работу.

Он пояснил, что резолюции пишутся на бумаге, и у принятых ПА ОБСЕ документов юридической силы нет, поэтому ожидать, что после этой резолюции Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии, не стоит.

«Резолюция юридической силы не имеет, и из-за нее Россия свои войска из оккупированных Абхазии и Южной Осетии не выведет. Но из-за этой резолюции у нее будут проблемы в случае дальнейших агрессивных шагов, и остальной мир будет четче поддерживать Грузию в принимаемых ею контрмерах», — пояснил Усупашвили.

25-я сессия ПА ОБСЕ проходила в Тбилиси с 1 по 5 июля.