Вашингтон, 5 июля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Американский межпланетный зонд Juno начал передавать с орбиты Юпитера первые сигналы на Землю, сообщает NASA.

NASA Космический зонд NASA Juno

Зонд повернулся к Солнцу, а антенны развернуты к Земле, сигналы поступают высокой точности. Благодаря работе зонда специалисты получат новые данные, по которым можно будет судить о параметрах Юпитера — его поверхности, атмосфере и магнитосфере.

Наиболее важные данные с зонда будут получены 27 августа, когда космический аппарат максимально сблизится с Юпитером. Первые данные, уже полученные, позволят проанализировать работу главного двигателя при выходе на орбиту планеты.

Juno («Юнона») — второй космический аппарат, который смог выйти на орбиту самой большой планеты Солнечной системы. Ранее ее достиг американский аппарат Galileo, он вышел на орбиту планеты в 1995 году.

«Юнона», разработанная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), была запущена к газовому гиганту 5 августа 2011 года. На орбиту планеты зонд вышел 5 июля 2016 года.