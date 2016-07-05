Пермь, 5 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В городе Чусовой Прикамья полицейские задержали двух граждан, причастных к совершению разбойного нападения на отделение Сбербанка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Управления МВД России по Пермскому краю.

Магритт Рене. Вор (фрагмент). 1927

29 июня около 08:00 местного времени (06:00 мск) на пульт дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из отделений Сбербанка.

На место происшествия прибыли наружные наряды полиции, следственно-оперативная группа с кинологом со служебно-розыскной собакой. Сотрудница отделения рассказала, что в офис зашел неизвестный, который стал угрожать ей предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Женщина, опасаясь за свою жизнь, выполнила указания злоумышленника. Мужчина забрал около 100 тысяч рублей и скрылся.

В ходе розыскных мероприятий задержаны двое граждан, совершивших разбойное нападения. Установлено, что они являются жителями Перми и прибыли в Чусовой специально для совершения преступления. Известно, что они ранее судимы за имущественные преступления. В настоящий момент они задержаны и дали признательные показания. Часть похищенных денежных средств изъята. Ведется следствие.

В Перми полицейскими задержан злоумышленник, пытавшийся взорвать банкомат в помещение Сбербанка. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Перми, в ночь на 1 июля 2016 года, в помещении банка на ул. Ласьвинской сработала тревожная сигнализация. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре она установила, что в помещении сработало самодельное взрывное устройство. Банкоматы не пострадали, денежные средства похищены не были. С места происшествия злоумышленник скрылся. В течение двух суток подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска.

Как сообщает портал «В курсе.ру», преступник не стал отпираться и честно признался, что идея взорвать банкомат появилась у него после серии подобных взрывов в отделениях банка. Он решил последовать примеру других грабителей-подрывников, но потерпел неудачу. Бутылка с горючим веществом, которую он принес с собой ночью в отделение Сбербанка, взорвалась раньше времени.

В результате взрыва банку был причинен лишь незначительный ущерб, поэтому предъявлять обвинение в попытке ограбления неудачливому подрывнику не будут. Вероятнее всего, мужчина будет обвинен в хулиганстве. После того, как преступника опросили, его отпустили домой.