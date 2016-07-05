Тегеран, 5 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. 4 июня президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением в связи с недавними разоблачениями чиновников, которых уличили в завышении зарплат. Глава правительства предупредил, что «злоупотребления и неравномерное распределение зарплат угрожает нарушить прочные связи между правительством и народом, а также, не дай Бог, приведут к расколу между народом и правящей элитой».

kremlin.ru Хасан Рухани

«Мы продолжим борьбу с коррупцией в системе административной и экономической власти до тех пор, пока полностью ее не искореним», — цитирует слова Рухани проправительственное агентство IRNA. Президент дал сигнал о том, что в этом вопросе неприкасаемых нет. Рухани отметил, что «не смотря на искусственное раздувание шумихи и политические мотивы в этом вопросе, создана специальная комиссия по борьбе с коррупцией».

Новую комиссию возглавил первый вице-президент Эсхак Джахангири. Перед ней стоит три цели: «исследование причин и выявление случаев злоупотребления, возвращение украденных средств государству и увольнение руководителей, уличенных в противоправных действиях».

Скандал с завышенными зарплатами топ-менеджеров в финансовых организациях Ирана разгорелся в начале июня. За прошедший месяц на тему «астрономических зарплат» дважды указывал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.