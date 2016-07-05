Москва, 5 июля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на сокращение негативных последствий при ошибках при назначении пенсии, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что в случае утраты пенсионером права на пенсию за выслугу лет в результате устранения допущенной ошибки, выявленной по истечении трех лет с даты назначения пенсии, которая является для него единственным источником дохода, пенсионным органом при условии отсутствия со стороны пенсионера каких-либо виновных действий, приведших к неправомерному назначению пенсии, принимается решение о выплате суммы, равной размеру пенсии, выплачиваемой на дату обнаружения ошибки.

При этом предусматривается, что такая сумма не подлежит ежегодному увеличению (индексации) и выплачивается пенсионеру ежемесячно до наступления у него права на назначение любой другой пенсии в соответствии с российским законодательством.

Законопроект внесен во исполнение решения Конституционного суда, который постановил внести в действующее правовое регулирование изменения, позволяющие при устранении допущенной при назначении пенсии за выслугу лет ошибки учитывать конкретные фактические обстоятельства, с тем чтобы не допустить возложения на гражданина, добросовестное поведение которого не подвергается сомнению, чрезмерного бремени негативных последствий, связанных с недостаточностью стажа службы (выслуги лет), необходимого для возникновения права на такую пенсию.

Военнослужащие и сотрудники, уволенные с военной службы (службы), выслуга лет которых на день увольнения со службы составляет 20 лет и более, имеют право на пенсию за выслугу лет.