Калуга, 5 июля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в адрес губернатора области Анатолия Артамонова и председателя регионального Законодательного Собрания Николая Любимовa поздравительное письмо, сообщили 5 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Герб Калужской области

В письме спикера, в частности, говорится:

«Поздравляю вас и всех жителей области с Днем образования Калужской области.

Этот день дает возможность вспомнить славную историю региона, имена людей, вписавших немало ярких страниц в летопись нашей страны, — Георгия Жукова, Николая Будашкина, Владимира Ильина, Афанасия Куликова.

Благодаря трудолюбию, таланту, творческому отношению к делу жителей Калужская область сегодня является перспективным регионом. В области активно развиваются машиностроение, металлообработка, химическая, легкая и пищевая промышленность, растет объем инвестиций в экономику. Уникальные природные заповедники региона, среди которых Национальный парк «Угра», Государственный природный заповедник «Калужские засеки», арт-парк «Никола-Ленивец», привлекают туристов из многих субъектов Российской Федерации.

Уверена, что любовь к родной земле, энергия и целеустремленность помогут жителям области добиться успехов в решении поставленных задач, сохранить славные традиции, заложенные предыдущими поколениями.

Желаю вам и жителям Калужской области новых достижений и всего самого доброго».