Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В ночь на сегодня, 5 июля, вертолет «Медспаса» доставил в Санкт-Петербург ребенка в возрасте 2,5 года, который был укушен в Карелии гадюкой. Первоначально его лечили в одной из больниц Петрозаводска, но в состоянии его здоровья улучшений не наступало — стали отказывать почки. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Foto-Rabe Гремучая змея

Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении Детской городской больницы №1, врачи борются за его жизнь.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного врача по реанимации и анестезии Детской городской больницы №1 Вячеслав Любименко, ребенок все еще находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Родителей с ним нет. «Ему проводится искусственная вентиляция легких. Был проведен плазмообмен для очистки крови. В целом состояние стабильное, дыхание и пульс есть», — рассказал Любименко.

Отметим, 4 июля в НИИ им. Джанелидзе врачи спасали жизнь мужчины, которого укусила змея на дачном участке в Гатчинском районе. А в Карелии 3 июля гадюка укусила жителя деревни Ерснево, где ему оказали помощь.