Воронеж, 5 июля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Более десяти жителей Воронежской области получили документы о смене пола. Об этом на пресс-конференции 4 июля сообщила журналистам руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина.

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По ее словам, заявления о смене пола ежегодно подают два — три человека: в этом случае сотрудникам ЗАГСа необходимо внести изменения в актовые записи на основании медицинских справок, подтверждающих смену пола человека.

Марина Севергина отметила, что в большинстве случаев люди, решившиеся на смену пола, меняют и место жительства, отправляясь в регионы, где их никто не знает. Так, например, в Воронежской области оказался житель Сибири, ставший женщиной с помощью хирургического вмешательства. Однако через некоторое время он снова захотел стать мужчиной, что оказалось не так просто: пока врачи не дали согласия на повторную операцию.

Кроме того, отметила Марина Севергина, встречаются случаи, когда смену пола используют даже для уклонения от уплаты алиментов

«В этом году в нашей области в семье с двумя детьми папа осознал, что он не папа, а мама. Отец ушел из семьи, уехал в другой регион, сделал там операцию по смене пола — и теперь требует, чтобы его записали как вторую маму детей. Говорит, что если он теперь больше не папа, платить как отец алименты не будет. На мой взгляд, это шантаж, попытка уйти от своих обязанностей. В актовой записи он останется папой навсегда. И как бы дальше он ни определял свою судьбу, ему все равно придется платить алименты», — цитирует Севергину РИА «Воронеж».

В целом же, отметила Севергина, в Воронежской области за последнее время отмечается рост рождаемости и снижение смертности, причем рост рождаемости фиксируется за счет появления на свет вторых и третьих детей в семье.