Ростов-на-Дону, 5 июля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Прихожанам Новочеркасского Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора вновь предлагают раскошелиться. На этот раз внести материальный вклад предлагается в ремонт часов, которые остановились в январе нынешнего года. Потребуется на эти цели около 3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в соборе.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Новочеркасский Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор

Отметим, что часы исправно показывали точное время более века. Ремонтом займется по-прежнему существующая фирма-производитель «Альт Швабэр», расположенная в Германии. Пока туда отправили несколько деталей, на остальные составляющие организован сбор средств.

Напомним, что в 2015 году в Новочеркасске завершилась реконструкция внутреннего убранства Патриаршего собора, после чего храм был освящен патриархом Кириллом. На реставрационные работы ушло около 500 млн рублей. Более половины суммы выделили из госказны, остальную часть пожертвовали жители Ростовской области. Трудились рабочие на объекте, начиная с 2010 года.

Добавим, что первый камень в основание собора был заложен более двух веков назад.