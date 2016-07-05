Киев, 5 июля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Ночью 4 июля в г. Торецке (Донетчина, входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию, под контролем ВСУ) группа людей (до 100 человек) перекрыла трассу, пытаясь помешать передвижению военной техники ВСУ. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Донецкой области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Около 22:00 группа людей из числа ранее судимых в состоянии алкогольного опьянения пыталась помешать передвижению военной техники. Они привлекли внимание отдыхающих вечером в центре города горожан, в результате чего на проезжей части собралось около 100 местных жителей, они перекрыли дорогу», — говорится в сообщении.

На место инцидента выехали сотрудники Торецкого отделения полиции, а также глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин и начальник Торецкого ОП Алексей Мирошниченко. Украинское руководство силовиков провело беседу с инициативной группой лиц, пояснив, что перемещение военных связано с близостью линии разграничения и защитой мирного населения.

По словам Аброськина, население протестовало против ввода в Торецк военной техники и подразделений ВСУ, опасаясь обстрелов со стороны ВС ДНР.

«Мною был дан приказ разблокировать дорогу и задержать активных участников, что и было сделано сотрудниками полиции Торецка. Жаль, что местный мэр находился в стороне как сторонний наблюдатель, безучастно наблюдал со стороны. Полиция и дальше будет поддерживать ВСУ и не позволит кому-либо препятствовать выполнять свой долг по защите государства. Виновные понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством», — заверил Аброськин.

Он сообщил, что зачинщики беспорядков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отделение полиции. Ближе к полуночи протест прекратился, жители разошлись. К утру в Торецке было организовано усиленное патрулирование. В настоящее время ситуация остается спокойной и контролируемой, заявляют чиновники.