Москва, 5 июля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Ключевой задачей Банка России остается сдерживание темпов инфляции, ради достижения этой цели ключевая ставка ЦБ сохранится в ближайшее время на прежнем уровне. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 5 июля аналитик QBF Марина Теущакова, комментируя прогноз Bloomberg о том, что ключевая ставка ЦБ РФ останется неизменной до выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года.

ИА REGNUM Инфляция

«Снижение ставки на последнем заседании носило скорее символичный характер, что подтверждается одновременным повышением норматива обязательных банковских резервов. Ключевой задачей Банка России остается сдерживание темпов инфляции. При этом в условиях нестабильности нефтяных котировок регулятор выделяет повышенные риски того, что цель по инфляции в 4% год к году может быть не достигнута к концу 2017 года», — отметила она, подчеркнув, что в конце 2017 года стартует «более важная президентская предвыборная кампания»

На этом фоне Центробанк не торопится уменьшать ставку и вряд ли прибегнет к данной мере на ближайших заседаниях при сохранении текущей конъюнктуры, говорит эксперт. «Учитывая, что выборы — это период неопределенности, а ускорение темпов роста потребительских цен может стать катализатором к подъему популярности оппозиционных партий, регулятору тем более нет смысла смягчать монетарную политику до сентября», — пояснила эксперт.

«Следующее понижение ставки, вероятно, произойдет не ранее IV квартала и то только в том случае, если инфляция будет и дальше замедляться более быстрыми, чем прогнозировал ЦБ, темпами», — подчеркнула она.

Банк России не будет снижать ключевую ставку до выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года, утверждают опрошенные Bloomberg аналитики. ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 11% до 10,5% на заседании 10 июня. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, где будет рассмотрена величина ключевой ставки, состоится 29 июля.