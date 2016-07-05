Пермь, 5 июля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми вынес приговор директору кредитного потребительского кооператива граждан «Город» Дмитрию Колесникову. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате суда.

m.v4.cc Cуд

Как утверждает следствие, Колесников, занимая свою должность, создал целую схему систематического хищения денежных средств. В период с марта 2005 года по сентябрь 2009 он привлекал денежные средства граждан в виде вкладов под большие проценты. Полученные средства бывший директор выводил из активов организации и тратил по своему усмотрению. Всего похищено порядка 132,7 млн рублей, вложенных 1046 пайщиками кооператива.

Дмитрию Колесникову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тыс. рублей.

Отметим, что судебный процесс длился около года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, материалы дела были переданы в суд еще 9 июля 2015 года.

После вынесения приговора, обвиняемый, находившийся под подпиской о невыезде, взят под стражу в зале суда.