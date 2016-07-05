Москва, 5 июля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 4 июля гражданин Индии ранил шампуром в грудь человека, с которым у него возник конфликт во время пикника, передают «Вести».

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР С шампуром

Инцидент произошёл в районе Булатниковской улицы на юге российской столицы. Молодые люди, среди которых был гражданин Индии, жарили шашлыки, и в определённый момент между индийцем и одним из молодых людей вспыхнула ссора.

Индиец ударил противника шампуром в грудь, а затем убежал. Пострадавшего доставили в больницу.

Злоумышленник был задержан вечером 4 июля. По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.