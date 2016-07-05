Москва, 5 июля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Кремль считает непростым процесс бюджетирования. Об этом 5 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Правительство начало обсуждать бюджетный вопрос, процесс бюджетирования начинается — процесс непростой», — сказал Песков.

По его словам, есть общее понимание, «которое разделяется и в администрации президента, и в правительстве относительно необходимости упорядочения бюджета в сторону его оптимизации по ряду расходов дабы соответствовать тем экономическим реалиям, в которых мы живем».

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что «говорить конкретно о каких-то параметрах, каких-то суммах сокращений сейчас не нужно», поскольку «процесс многоступенчатый».