Барнаул, 5 июля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Несмотря на то, что дороги в Барнауле начали ремонтировать почти на месяц раньше обычного, даже у прокуроров нет уверенности, что за период дорожно-строительного сезона 2016 года будет завершен ремонт всех выявленных участков проблемных дорог. Такой вывод можно сделать из официального сообщения прокуратуры Алтайского края, обнародованного сегодня, 5 июля.

Дорога

Как подчеркнул прокурор Барнаула Владимир Елизаров, «проведенной проверкой выявлены факты установления в муниципальных контрактах необоснованно длительных сроков их исполнения, что не обеспечивает возможность проведения и завершения ремонта всех участков автомобильных дорог на территории Барнаула в период дорожно-строительного сезона 2016 года».

По оценке прокуратуры, еженедельные планы производства работ по текущему ремонту асфальтобетонной смесью разрабатываются и утверждаются председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула без учета количества дорог, текущий ремонт которых необходимо провести в 2016 году, и включают 1−2 дороги на территории района в городе Барнауле. В этой связи прокуратурой города главе администрации Барнаула внесено новое представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Предыдущее было составлено в середине апреля 2016 года по итогам проверки безопасности городских дорог. Тогда прокуроры выявили и зафиксировали повреждения дорожного полотна, влияющие на безопасность дорожного движения, на 78 улицах города.

Согласно ответу барнаульской мэрии, работы по устранению выявленных нарушений планировалось выполнить до 1 июля. Но и

до настоящего времени текущий ремонт обозначенных в представлении прокуратуры города участков автомобильных дорог в полном объеме не выполнен либо выполнен ненадлежащего качества, — заявили в прокуратуре.