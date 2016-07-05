Милан, Италия, 5 июля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали 5 июля из больницы, где он проходил операцию на сердце, сообщает Associated Press.

European People's Party Сильвио Берлускони

По его словам, он надеется быть по-прежнему полезным гражданам Италии, он также крайне обеспокоен состоянием Италии, Евросоюза и мира вообще.

Напомним, бывший премьер-министр и глава правой партии «Вперед, Италия!» был госпитализирован в начале июня в Милане, где в больнице имени св. Рафаэля ему была сделана операция по замене сердечного клапана, которая прошла успешно.