Оренбург, 5 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области 4 июля сотрудники местного Управление Россельхознадзора по Оренбургской области и пограничники на ППУ «Сагарчин» Акбулакского района выявили 624 кг сыра, запрещенного к ввозу в Российскую Федерацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

budennovsk.org Сыр

В ходе досмотра автомобиля «Газель» установлено, что гражданин Казахстана под видом белково-жирового сливочного продукта пытался осуществить ввоз на территорию Оренбургской области из Казахстана сыра сливочного 50% жирности в сухом веществе, производителем которого является ПАО «Золотоношский маслодельный комбинат» (Украина, Черкасская область, город Золотоноша).

Груз был изъят из оборота и уничтожен механическим способом на полигоне ТБО ММПП ЖКХ города Соль-Илецка.

Напомним, что 14 октября 2014 года Роспотребнадзор объявил о приостановке импорта в РФ всей сырной продукции, произведенной на Украине, из-за нарушений производителями требований российского законодательства в сфере защиты прав потребителей.