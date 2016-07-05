Лондон, 5 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Курс фунта стерлингов в ходе торгов 5 июля упал до минимальной за 31 год (с 1985 года) отметки к доллару США и составил $1,3114, сообщает Bloomberg.

pixabay.com Фунты, доллары, евро

К евро британская валюта опустилась до минимума с 2013 года — она составила 1,1484 евро.

По мнению участников рынка, из рискованных активов уходят инвесторы. Они опасаются последствий выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Bloomberg отмечает, что две трети экономистов ожидают рецессии в стране. Кроме того, национальная валюта Великобритании дешевеет на фоне ожиданий выступления главы Банка Англии Марка Карни.