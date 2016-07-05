Ярославль, 5 июля, 2016, 13:05 — ИА Регнум. 4 июля в Москве на предвыборном съезде партии «Яблоко» были названы кандидаты в депутаты Госдумы от старейшей российской либеральной партии. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии, по 194 одномандатному округу «Яблоко» выдвигает председателя региональной партийной организации, депутата муниципалитета Ярославля Владимира Зубкова, по 195 округу — рыбинского предпринимателя Бориса Логинова.

Борис Логинов не новичок в политике — в 2013 году он принимал участие в выборах депутатов Ярославской областной думы по списку «ПАРНАСа», но избран не был. По территориальной группе, которая включает в себя всю Ярославскую область выдвинуты те же кандидаты. Первую строчку региональной группы партсписка занял Владимир Зубков, вторую — Борис Логинов.

«Наша партийная организация одна из самых активных в стране, мы выдвинули известных кандидатов в Госдуму и рассчитываем победить», — заявил Владимир Зубков

Ребрендинг «Правого Дела» — «Партия Роста» — также определилась с кандидатами в депутаты федерального парламента. По 194 одномандатному округу в выборах примет участие экс-депутат Ярославской областной думы Антон Артемьев. В 195 одномандатном округе партия не выдвинула кандидата.

Антон Артемьев — достаточно известный в Ярославле политик. В 2008 году он принимал участие в выборах депутатов муниципалитета Ярославля, но не был избран, заняв второе место. В 2010 году он был избран депутатом Ярославской областной думы на дополнительных выборах по избирательному округу №11, тогда Артемьев был выдвинут партией «Единая Россия». Летом 2013 года Антон Артемьев покинул ряды «Единой России» и в начале 2014 году начал предвыборную кампанию на пост мэра Ярославля, рассчитывая на скорый обвинительный приговор мэру Ярославля Евгению Урлашову. Однако, в связи с отменой выборов мэра кампанию пришлось свернуть. Весной 2016 года Антон Артемьев принимал участие во внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России» по 194 одномандатному избирательному округу, но не вошел в число лидеров праймериз.

«Я вел переговоры с разными партиями. Но в Ярославле оппозиционные партии решили не мешать монополии «Единой России». «Партия Роста» — партия, защищающая интересы предпринимателей. Я сам в прошлом бизнесмен, и считаю, что сильный бизнес — костяк экономики России. На выборах в 194 округе надеюсь победить», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Антон Артемьев.