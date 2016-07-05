Москва, 5 июля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ тему борьбы с допингом в спортивной среде. Об этом 5 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В целом, еще раз проговаривали тему борьбы с допингом в спорте, акцентировали неприемлемость употребления допинга», — сказал Песков.

По его словам, в ходе заседания обсуждались законопроекты об усилении ответственности за применение и распространение допинга.

Песков отметил, что участники заседания считают важным позволить правоохранительным органам вести оперативно-розыскную деятельность на данном треке.

Напомним, ранее в отношении ряда российских спортсменов были наложены дисквалификации за употребление допинга. Ряд экспертов считает, что «допинговая война» была развязана ангажированными западными структурами.