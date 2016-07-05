Стамбул, Турция, 5 июля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Экс-полузащитник «Шальке» и сборной России Роман Нойштедтер перешел в турецкий футбольный клуб «Фенербахче», сообщает официальный сайт клуба.

Vtulku Роман Нойштедтер

Контракт футболиста и стамбульского клуба будет подписан 6 июля, тогда же Нойштедтер будет официально представлен команде.

28-летний полузащитник Роман Нойштедтер выступал за немецкий клуб «Шальке» с 2012 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии Нойштедтер играл в 30 матчах. На чемпионате Европы по футболу игрок дважды выходил на поле в основном составе сборной России.