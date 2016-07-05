Тбилиси, 5 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Президентом ПА ОБСЕ стала представительница Австрии Кристин Муттонен. Избранием руководящих лиц ассамблеи 5 июля в Тбилиси завершила работу 25-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ.

Parliament.ge Голосование на сессии ПА ОБСЕ

Выборы президента ассамблеи проходили в два тура, так как в первом туре ни один из кандидатов не набрал достаточного числа голосов. Во втором туре за Кристин Муттонен проголосовали 86 делегатов, а кандидата от Грузии, члена «Единого национального движения» Гиги Церетели поддержали 73 делегата. На этот же пост претендовал депутат от Франции Ален Нер.

Несмотря на результаты выборов, Гиги Церетели останется на посту вице-президента ПА ОБСЕ, который он занимает и в настоящее время, еще в течение 2 лет.

Кристин Муттонен будет возглавлять Парламентскую ассамблею ОБСЕ в течение года.

В связи с представлением Гиги Церетели на пост президента ПА ОБСЕ в Грузии возникли разногласия между представителями партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и остальными политическими силами. «Грузинская мечта» была категорически против кандидатуры Церетели как представителя политической партии, с которой связаны авторитарное правление и насилие. Президент Грузии поддержал представление Гиги Церетели на пост президента ассамблеи, а председатель парламента Давид Усупашвили расценил ажиотаж вокруг кандидатуры Церетели как позорное явление, содержащее признаки политического мазохизма.

25-я сессия ПА ОБСЕ проходила в Тбилиси с 1 по 5 июля.