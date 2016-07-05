Москва, 5 июля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Руководитель Большого театра Владимир Урин проходит плановые процедуры, информация о его экстренной госпитализации не соответствует действительности, сообщает 5 июля «Вечерняя Москва».

kremlin.ru Владимир Урин

По словам пресс-секретаря Большого театра Катерины Новиковой, Владимир Урин находится в настоящее время в плановом отпуске.

«У меня нет никаких сведений о том, где сейчас находится Владимир Урин. Я не могу подтвердить слухи о его госпитализации», — отмечает она.

Как пояснила жена Владимира Урина и начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов ГАБТ Ирина Черномурова, гендиректор театра чувствует себя прекрасно, он проходит плановые процедуры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Урин экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Заслуженный деятель искусств России, 69-летний Владимир Георгиевич Урин был назначен на должность генерального директора Государственного академического Большого театра в июле 2013 года.