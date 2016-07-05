Пятигорск, Ставропольский край, 5 июля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В Пятигорске пенсионер из обреза открыл стрельбу по местным жителям, после чего покончил с собой, сообщает «Говорит Москва».

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Инцидент произошел на улице Хетагурова. По предварительным данным, жертвами 74-летнего мужчины стал его сосед, один человек погиб.

Застрелился пенсионер после того, как на место происшествия приехали сотрудники полиции. Официальных данных по поводу инцидента пока не было.