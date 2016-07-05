Бийск, Алтайский край, 5 июля, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Виновником трагедии, произошедшей утром 27 февраля в поселке Ясная Поляна, по мнению следствия, является директор УП «Бийское». Именно ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Речь идет об обрушении на ребенка деревянных конструкций потолочного перекрытия ветхого двухэтажного кирпичного дома, построенного еще в 1959 году. Подробности сегодня, 5 июля, сообщила Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

СУ СК РФ по Алтайскому краю В Алтайском крае рухнувшим в квартире потолком убило ребенка

Следствие выяснило, что в соответствии с заключенным договором социального найма квартиры УП «Бийское» обязано было осуществлять капитальный ремонт данного помещения. «Однако с момента передачи здания на баланс ГУП в нарушение действующего законодательства обвиняемым не было принято мер по предупреждению его разрушения, в том числе не проводился текущий и капитальный ремонт, не ограничивался доступ к опасному объекту и проживанию в нем. В результате халатного отношения директором унитарного предприятия к исполнению своих должностных обязанностей утром 27 февраля 2016 года произошло обрушение потолочного перекрытия второго этажа квартиры вследствие обрыва старых деревянных балок. Под завалами оказалась проживавшая там 12-летняя девочка, которая получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Ребенок скончался на месте происшествия», — отмечается в официальном сообщении СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По результатам расследования уголовного дела в Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, являющееся учредителем краевого государственного унитарного предприятия «Бийское», было направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших трагедии. Теперь степень вины предстоит определить суду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования трагедии правоохранители проводили обыски, изъяли документацию, касающуюся эксплуатации здания.