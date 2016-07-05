Москва, 5 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Несмотря на существенный рост тарифов на Украине, тройка лидеров по стоимости электричества сохранилась прежней — это Украина, Казахстан и Россия. Таковы данные рейтинга (по состоянию на июнь 2016 года), подготовленного экспертами РИА Рейтинг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Самыми низкими, по-прежнему, остаются цены на электроэнергию для населения Украины, и составляют в пересчете на российскую валюту, в среднем, 1,5 рубля за кВт/ч. Новые тарифы были установлены в стране с марта 2016 года. По сравнению с прошлогодним показателем рост составил более 55%.

На втором месте рейтинга находится Казахстан, стоимость электричества в стране составляет 2,1 рубля за кВт/ч.

Третье место сохранила за собой Россия, где средняя стоимость электроэнергии на май 2016 года составляет 2,9 рубля за кВт/ч. По сравнению с прошлым годом рост составил 9,3%.

Несмотря на достаточно существенный рост тарифов за год, четвертое место в рейтинге по-прежнему занимает Белоруссия с ценой 3,6 рубля за кВт/ч.

Наиболее высокая стоимость электроэнергии по данным на конец 2015 года в Дании и Германии — 22,6 рубля за кВт/ч и 21,9 рубля за кВт/ч соответственно. Правительства этих стран частично или полностью отказались от использования атомных электростанций и активно поддерживают развитие возобновляемой энергетики.

Как отмечают эксперты, продолжает прослеживаться тенденция, которая отмечалась в предыдущих рейтингах — тарифы на электроэнергию выше в странах со сравнительно развитой «зеленой» электроэнергетикой, ориентированной на возобновляемые источники энергии.