Пекин, 5 июля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Адаптированный для Китая компактный кроссовер Honda HR-V начнет поступать на авторынок КНР с 29 июля 2016 года под маркой Acura CDX, сообщает портал «Колёса.Ру».

Acura CDX

Паркетник Acura CDX будут предлагать в пяти комплектациях по цене от 250 тыс. до 305 тыс. юаней, что соответствует 2,394 млн — 2,92 млн рублей по текущему курсу.

Сборка паркетника будет происходить на совместном предприятии Guangqi Honda Automobile в китайском городе Гуанчжоу. Это первая модель бренда Acura, которую будут серийно выпускать в Китае.

В базовой версии CDX предлагают с передним приводом, 18-дюймовыми колесами, люком на крыше, центральным подлокотником, системой запуска без ключа и мультифункциональным рулем. Кроме того, будут добавлены новые системы активного шумоподавления, контроля давления в шинах и интеллектуального привода. Последняя позволит водителю настроить динамические характеристики автомобиля под свой стиль вождения.

В различных комплектациях автомобиль может быть дополнен системой полного привода, кругового видеообзора, мониторинга слепых зон, GPS, акустической системой с дюжиной динамиков, парк-троником и проекционным дисплеем.

Дизайн салона кроссовера выполнен без излишеств. Сиденья, туннель, двери и нижняя часть передней панели обшиты бежевой кожей. Руль кроссовера мультифункционален.

Привычного рычага переключения передач в салоне нет. Режим роботизированной коробки передач выбирается кнопками, селектор управляет указанным выше интеллектуальным приводом.

Acura CDX оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью в 182 л.с. с роботизированной восьмиступенчатой коробкой передач двойного сцепления.

Собранные в Китае паркетники не будут поставляться на другие рынки.