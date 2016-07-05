Рим, 5 июля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Специалисты из итальянского института Neuromed пришли к выводу, что употребление в пищу макаронных изделий уменьшает риск набора лишней массы тела, результаты своих исследований они опубликовали в издании Nutrition and Diabetes.

pixabay.com Макароны

Диетологи и биологи провели масштабный эксперимент с участием 23 тыс. человек, анализируя вес, рост и пищевые привычки жителей Италии. Как выяснилось, спагетти и другие виды макарон в рационе отнюдь не способствуют приобретению лишнего веса.

Как пояснила заведующая лабораторией пищевой эпидемиологии Лича Яковьелло, употребление макарон в соответствии с потребностями конкретного человека способствует формированию здорового индекса массы тела и положительно влияет на соотношение талии и бедер.

Ранее многочисленные исследования подтвердили, что средиземноморская диета является одним из самых здоровых рационов питания, однако роли макаронных изделий не уделялось особое внимание.

В случае, если люди желают похудеть, полностью исключать макароны из рациона неверно, отмечает Яковьелло, однако для положительного результата стоит употреблять все продукты в умеренном количестве и не забывать о разнообразии диеты.