Ярославль, 5 июля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. 7 июля Музей истории города Ярославля открывает выставку «Чернолощеная керамика: от археологии до современного промысла». Традиция изготовления керамики в этой технике возродилась в регионе в конце ХХ века, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Технология предполагает обжиг изделий в дыму, что придает изделиям особенный черный цвет. Археологи утверждают, что чернолощеная керамика была известна на территории края с III века нашей эры (Дьяковская культура). Широкое распространение она получила с XVII века. Традиция изготовления чернолощеной посуды сохранялась до середины ХХ века. В настоящее время керамисты вновь заинтересовались технологией производства чернолощёных изделий.

Возрождать промысел стали в Ростове, что обусловлено исторически. Именно здесь, в Ростовском уезде Ярославской губернии издавна был распространен чернолощеный промысел. Жители некоторых деревень были почти сплошь гончарами, и снабжали своим товаром практически весь район от Ростова до Переславля-Залесского. В своих изделиях они достигли высочайшего уровня мастерства в гончарстве и декорировании керамики.

Местная керамика была так хороша, что ее демонстрировали на Всероссийской кустарной выставке в Санкт-Петербурге в 1902 году, там она была удостоена диплома и закуплена для музея Александра III. В 1998 году керамическая мастерская Александра Шабалова восстановила технику чернолощения в посуде, игрушках и сувенирах, изготовленных путем литья. В 2011 году к чернолощеной керамике обратился гончар Урман Каражанов.

На новой выставке представлены работы этих мастеров. Также в рамках экспозиции демонстрируются археологические артефакты, раскрываются секреты изготовления черных со стальным блеском глиняных сосудов. На открытии выставки состоится показательное изготовление корчаги на гончарном круге мастером Урманом Каражановым.