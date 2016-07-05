Воронеж, 5 июля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Счастливо закончилась история с похищением из зоопарка Воронежа зеленой мартышки. Накануне, 4 июля, обезьяну подбросили на территорию зоопарка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Atamari Зелёная мартышка

Обезьяна — годовалая мартышка Сима — была похищена неизвестными 13 июня прямо из вольера: злоумышленник влез в помещение через крышу, взломал замок и забрал обезьянку.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело.

4 июля мартышку подбросили на территорию зоопарка: обезьяну в коробке обнаружили сотрудники зоопарка при обходе территории.

Как сообщается, чувствует обезьяна себя хорошо, правда, была голодной. Ее осмотрели ветеринарные врачи, которые констатировали: животное здорово. Сейчас обезьяна находится в своем вольере.

Сегодня же пресс-служба ГУ МВД сообщила о задержании подозреваемого в похищении обезьянки — им оказался 25-летний воронежцец. Он уже дал признательные показания, заявив, что похитил животное, чтобы потом продать.