Похищенная зеленая мартышка вернулась в Воронежский зоопарк
Воронеж, 5 июля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Счастливо закончилась история с похищением из зоопарка Воронежа зеленой мартышки. Накануне, 4 июля, обезьяну подбросили на территорию зоопарка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Обезьяна — годовалая мартышка Сима — была похищена неизвестными 13 июня прямо из вольера: злоумышленник влез в помещение через крышу, взломал замок и забрал обезьянку.
По факту похищения было возбуждено уголовное дело.
4 июля мартышку подбросили на территорию зоопарка: обезьяну в коробке обнаружили сотрудники зоопарка при обходе территории.
Как сообщается, чувствует обезьяна себя хорошо, правда, была голодной. Ее осмотрели ветеринарные врачи, которые констатировали: животное здорово. Сейчас обезьяна находится в своем вольере.
Сегодня же пресс-служба ГУ МВД сообщила о задержании подозреваемого в похищении обезьянки — им оказался 25-летний воронежцец. Он уже дал признательные показания, заявив, что похитил животное, чтобы потом продать.